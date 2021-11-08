Pandeminin ilk günlerinde Vuhan'da olanları dünyaya duyurmuştu; tutuklu gazeteci Zang Zan, Cesaret Ödülü'ne aday gösterildi

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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), pandeminin ilk haftalarında sıfır noktası Vuhan'da yaşananları dünyaya duyuran ve daha sonra gözaltına alınan Çinli gazeteci Zang Zan'ı 'cesareti nedeniyle basın ödülüne' aday gösterdi.

Avukatlığı bırakıp gazetecilik yapmaya başlayan Zan, aralık ayında 'sorun yaratmaktan' suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu suçlama, sıklıkla yönetime karşı gelen gazeteci, avukat ve muhaliflere karşı kullanılıyor.

RSF, Zan'ın ödüle aday gösterildiğini duyururken gazetecinin Vuhan'da Covid-19 hastalarının yakınlarına yapılan kötü muameleyi bildiren videolar hazırlarken yetkililer tarafından sürekli tehdit edildiği belirtildi.

RSF, ''Onun muhabirliği, o dönemde Vuhan'dan bağımsız haber alabilmenin tek yollarından biriydi'' ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Zan'ın sahte haber yaydığını savunmuştu.

RSF'nin Cesaret Ödülü'ne aday gösterilen diğer isim de Myanmar'da darbeye karşı yapılan protestoları yayınladıktan sonra gözaltına alınan Kay Zon Nway oldu.