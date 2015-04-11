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Dünya
Deutsche Welle

Panama'da tarihi an

Panama'da başlayan Amerika Devletleri Zirvesi'nde tarihi bir ana tanıklık edildi. ABD Başkanı Barack Obama ve Küba Devlet Başkanı Raul Castro birbirine eline uzattı.

11 Nisan 2015 14:56


ABD Başkanı Barack Obama, Panama'daki Amerika Devletleri Zirvesi'ne ilk kez katılan Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile tokalaşarak selamlaştı. Bu, iki ülke arasındaki yaklaşık 50 yıllık düşmanlığın ardından bir ABD lideri ile bir Küba liderinin ilk doğrudan teması özelliği taşıyor.

İki liderin kameralar karşısında selamlaşması, ABD ve Küba arasındaki yaklaşık dört ay önce başlayan yakınlaşma çabalarından sonuç alındığı şeklinde yorumlandı.

Resmi bir görüşme tarihi yok

Tokalaşmanın ardından Obama ve Castro'nun ikili bir görüşmede de bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ancak belirli bir tarihte resmi bir görüşme planlanmadığını, ancak bu konunun düşünülebileceğini belirten ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, Washington ve Havana'da iki ülkenin temsilciliklerinin yeniden açılmasının da ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.

Küba lideri Castro'nun sadece Panama'daki zirveye katılmasının bile tarihi bir nitelik taşıdığını belirten Rhodes, Washington'ın Küba'nın teröre destek veren ülkeler listesinden silinmesi kararını henüz vermediğini, bu konuda henüz o kadar ilerlemediklerini kaydetti.

Obama zirvesinin resmi açılışından önce ise Kübalı muhalifler ve diğer Latin Amerika ülkelerinden gelen aktivistlerin bulunduğu bir toplantıya katıldı.

50 yıllık düşmanlık

Küba'da 1959 yılındaki sosyalist devrimin ardından ABD, Küba ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmişti. Yaklaşık dört ay önce iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla başlayan girişimler devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de geçen perşembe günü Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez ile bir araya gelmiş, "uzun ve yapıcı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini açıklamıştı. Beyaz Saray da geçen çarşamba günü Obama ve Castro'nun telefonla görüştüklerini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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