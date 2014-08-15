Panama Kanalı dalya dedi

Panama Kanalı, bir Fransız projesi olarak gündeme geldi. Süveyş kanalının yapımcısı Ferdinand de Lesseps, 19'uncu yüzyıl sonunda Panama'da da kanal inşaatına girişti. Ancak proje bir süre sonra durduruldu; 22 binden fazla işçi sıtma ve sarıhummadan öldü.

Ardından projenin yapımını ABD üstlendi. Panama, 1903 yılında Kolombiya'dan bağımsızlığını ilan etti. 11 yıl sonra ise kanal tamamlandı.

ABD, Panama Kanalı'nın idaresini 80 yıldan fazla süre elinde tuttu. Ancak 1999 yılında Panama devletine devretti. Kanalın işletme gelirleri bu küçük Orta Amerika ülkesinin önde gelen gelir kaynaklarından birini oluşturuyor. Ekonomik büyüme geçen yıl yüzde 8,4 dolayındaydı.

Yaklaşık 80 kilometre uzunluğundaki Panama Kanalı'ndan ilk geçen, "Ancón" isimli buharlı gemi oldu. Geçiş ortalama 10 saat sürüyor. Panama Kanalı'nı kullanan gemi sayısı her yıl ortama 14 bini buluyor.

5 milyar dolarlık yatırım

Günümüzde dünya deniz taşımacılığının yüzde 5'nin gerçekleştiği kanalı genişletme çalışmaları devam ediyor. 2007'de başlatılan çalışmalar 2016 yılında tamamlandığında kanaldan 12 bin konteynıra kadar yük taşıyan gemiler geçiş yapabilecek.

Grev ve maliyet pazarlıkları, çalışmaların uzamasına yol açtı. Panamalı uzman Ebrahim Asvat, kanalı genişletme çalışmalarının maliyetinin 5,25 milyar doları bulabileceğini belirtiyor.

Ancak Nikaragua'da planlanan alternatif kanal ve Süveyş'i genişletme planları, Panamalı yetkilileri düşündürüyor. Panamalı yetkili Jorge Quijano, Orta Amerika için iki kanalın fazla olacağına dikkat çekiyor.