Pamukoğlu: Seçimle lider olunmaz

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde \'Liderlik ve Strateji\' konulu söyleşiye katılan Emekli Tümgeneral ve HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, liderlerin sahip olduğu özellikleri anlatırken \"Seçimle lider olunmaz\" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği\'nin düzenlediği söyleşide konuşan Osman Pamukoğlu, liderlerin doğuştan 4 özellik taşıdığını anlattı. Liderlik konusunda yayımlanan yabancı kaynakların gerçeği yansıtmadığını savunan Pamukoğlu, \"Lideri halk belirler, halkın içinden çıkar ve halkın ihtiyaçları belirler. Seçimle lider olunmaz. Salonda toplanıp birini seçiyorlar; ona lider falan denilmez, ona yönetici denilir. İster parti, ister kamu ya da özel kuruluş ne olursa olsun, toplumda en çok karıştırılan şey budur, yani yönetici ile liderin iç içe sokulması. Yöneticilik de bir şeydir, idarecilik de bir şeydir ama bunun liderlikle hiçbir ilgisi yoktur\" diye konuştu.

Eğitim ve kurallarla lider yetiştirilemeyeceğini belirten Pamukoğlu, şöyle dedi:

\"Eğitimle, kurallarla, kurslarla bu işi yapamazsınız. Sadece yönetici, idareci yetiştirirsiniz. Sevk ve idare sanatını onlara kazandırabilirsiniz. Liderin 4 özelliği olur: cesaret, zekâ, sezgi ve özgüven. Hepsi bu kadar. Riski göze alamıyorsa ondan lider olmaz. Önce cesaret. Sisteme, düzene meydan okumalı. Zekâ da bir bakışta her şeyi kavrayacak. Sezgi; ruhsat, algılama yolu, bu herkeste olmaz. Özgüven; ne demek bu?; \'Ben yenildim\' demeden hiç kimse beni yenemez. Liderlik bu kadar net ve açık. Lider her şeyin kötü olduğu dönemde çıkar, başka lider çıkmaz. Salonda lider seçilmez.\"

Pamukoğlu, saydığı 4 özelliğin Mustafa Kemal Atatürk\'te doğuştan var olduğunu da belirtti.



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