Pamukkale vosvoslarla renklendi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Pamukkale Belediyesi\'nin ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ilkini gerçekleştirdiği \'Pamukkale Belediyesi 1\'inci Vosvos Festivali\' renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün sürecek festivale çok sayıda vosvos tutkunu otomobilleriyle katılıp Pamukkale\'de tur attı.

Pamukkale Belediyesi, turizm merkezleri Pamukkale ve Karahayıt\'ı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmak amacıyla bu yıl farklı bir etkinlik düzenleyerek 3 gün sürecek \'1\'inci Vosvos Festivali\'ni başlattı. Festivale Türkiye\'nin dört bir yanından 100\'den fazla vosvos derneği üyesi katıldı. Karahayıt\'ta kamp kuran vosvos severler ilk gün Karahayıt\'dan başlayıp, Pamukkale\'de Kocaçukur\'da tamamlanan \'Cumhuriyet Konvoyu\' yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti\'li Hüseyin Gürlesin\'in de katıldığı \'Cumhuriyet Konvoyu\' Pamukkale ve Karahayıt\'ta tur atarken halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı, renkli görüntülere sahne oldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin Pamukkale\'nin bir turizm ilçesi olduğunu belirterek, \"UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale\'yi ve Karahayıt\'ı tüm dünyanın tanıması için çalışıyoruz. Bizler turizm ilçesiyiz. Bize göre hazine değerinde olan bölgedeyiz. Bu bölgenin tanıtılması gerekiyor. Bu tarihlere denk getirme sebebimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bu güzel festivalle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katkı vermek, coşku katmak istedik\" diye konuştu.

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