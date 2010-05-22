'Palimpsest İstanbul'

T24 -

Thedosius’tan Yenikapı’ya...

Laleper Aytek kimdir?

Sergi, fotoğraf sanatçısı Laleper Aytek’in, Marmaray kazılarında açığa çıkan buluntular ve çevresindeki Yenikapı bağlamı içinde görüntülediği fotoğraflarından oluşuyor. Orta çağ keşişlerinin üzerindeki eski metinleri kazıyarak, yeni metin yazmakta kullandıkları eski çağ parşömenleri olan Palimpsest’ten adını alan sergiye, İstanbul’daki Fransız Kültür Merkezi ev sahipliği yapıyor.Fotoğraf sanatçısı Laleper Aytek’in belgesel niteliğindeki görselleri, buluntular hakkında bir fikir verdiği kadar, kazı alanının içindeki ve hemen yanı başındaki kent ve insan manzaralarını da gün ışığına çıkarıyor.İstanbul’un iki yakasını su altından birbirine bağlayacak olan Marmaray projesinin ana transfer merkezi için Yenikapı’da yapılan kazı çalışmaları, bugüne kadar bulunan en büyük Roma limanı olan Thedosius’u ve günümüzden 8.500 yıl öncesine uzanan bir neolitik yerleşim alanını ortaya çıkardı.Bu projede yeni bir kent deneyimi yaşanıyor ve arkeoloji ile mimarlık aynı yaratıcı şehircilik programı içinde bir araya geliyor. Laleper Aytek’in Yenikapı’da çektiği fotoğraflarla hazırlanan sergi 24 Mayıs’a kadar gezilebilir.1960'da İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Sosyal Ekonomi yüksek lisans öğrenimi için Oslo Üniversitesi'ne girdi.1987'de "Türkiye'den Fotoğraf" adlı ilk(grup)fotoğraf sergisini, Türkiye'den 4 fotoğrafçıyla birlikte Oslo Belediyesi Sanat Galerisi'nde açtı.1987'den bu yana, 11 kişisel sergi açtı, 22 grup sergisine katıldı, pekçok seminer, açık oturum ve panele konuşmacı katıldı, dia gösterileri düzenledi, fotoğraf yarışmalarının seçici kurullarında yer aldı.Detaylı bilgi için:Yazı: Mahmut Engintepe (MİHA)