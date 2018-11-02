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Palalı saldırı kamerada

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, alacak meselesinden husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada Z

02 Kasım 2018 18:27

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, alacak meselesinden husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada Z.K. (32), kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü Furkan Altuntaş\'a (19) palayla saldırdı. Korku dolu anlar, bir vatandaş tarafından görüntülenirken, çevredekiler saldırganın elindeki palayı aldı.
Olay, geçen salı günü, Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Aralarında otomobil satışı nedeniyle alacak meselesinden husumet bulunan Z.K. ile Furkan Altuntaş sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından otomobilinden aldığı palayla geri dönen Z.K., kendisine borcu olduğunu söylediği Altuntaş\'ı omzundan tuttu. Elindeki palanın keskin olmayan tarafıyla Altuntaş\'ın bacaklarına defalarca vurdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, Z.K.\'yi tutup sakinleştirmeye çalıştı ancak başaramadı. Araya güçlükle girebilen vatandaşlar, Z.K.\'nın elindeki palayı zorla aldı. Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Z.K.\'yı gözaltına aldı. Altuntaş hastanede darp raporu aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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