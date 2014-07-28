Pakistan'da Facebook paylaşımı ölümle sonuçlandı



İslamabad'a 220 kilometre mesafedeki Pencap vilayetindeki Gujranvala'da, ülkede azınlıkta olan Ahmediye mezhebine bağlı kişilerin evi kundaklandı. Pakistan polisi, olaya 17 yaşındaki bir gencin Facebook üzerinden paylaştığı dini içerikli bir fotoğrafın sebebiyet verdiğini açıkladı.

Ahmediye mezhebine bağlı gencin paylaşımından sonra, paylaşıma kızan diğer bir gençle sokakta tartıştığı ve çıkan kavgaya çok sayıda kişinin müdahale etmesiyle olayların büyüdüğü bildirildi. 150 kadar kişinin gencin oturduğu binayı ateşe verdiği ve yangının kısa sürede yayıldığı bildiriliyor.

Binanın ateşe verilmesiyle evde bulunan bir kadın ve 1 ve 7 yaşlarında iki kız torununun hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi. Facebook üzerinden paylaşımı yapan gencin, olaydan yaralanmadan kurtulduğu bildiriliyor.

Ahmediye mezhebine bağlı gencin, Facebook üzerindeki paylaşımıyla 'Allah'a ve dine hakaret ettiği' öne sürülüyor. Öfkeli kalabalığın olaydan önce polise başvurduğu ve eve 'Allah'a hakaretten' dolayı baskın yapılmasını talep ettikleri bildirildi.

Pakistan'da azınlıkta olan Ahmediler, 1984 yılındaki bir yasayla birlikte Müslüman olarak tanınmıyorlar ve birçok Pakistanlı tarafından inançsız olarak kabul ediliyorlar. Pakistan'da geçen yıl 'Allah'a ve dine hakaretten' 19 kişi ölüm cezasına 14 kişi ise müebbet hapse çarptırıldı.