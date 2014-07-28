T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Pakistan'da Facebook paylaşımı ölümle sonuçlandı

Pakistan'da, Facebook'ta yapılan dini içerikli bir paylaşım nedeniyle 150'ye yakın kişi Ahmediye mezhebine bağlı kişilerin oturduğu evi ateşe verdi. Olayda ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2014 23:54


İslamabad'a 220 kilometre mesafedeki Pencap vilayetindeki Gujranvala'da, ülkede azınlıkta olan Ahmediye mezhebine bağlı kişilerin evi kundaklandı. Pakistan polisi, olaya 17 yaşındaki bir gencin Facebook üzerinden paylaştığı dini içerikli bir fotoğrafın sebebiyet verdiğini açıkladı.

Ahmediye mezhebine bağlı gencin paylaşımından sonra, paylaşıma kızan diğer bir gençle sokakta tartıştığı ve çıkan kavgaya çok sayıda kişinin müdahale etmesiyle olayların büyüdüğü bildirildi. 150 kadar kişinin gencin oturduğu binayı ateşe verdiği ve yangının kısa sürede yayıldığı bildiriliyor.

Binanın ateşe verilmesiyle evde bulunan bir kadın ve 1 ve 7 yaşlarında iki kız torununun hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi. Facebook üzerinden paylaşımı yapan gencin, olaydan yaralanmadan kurtulduğu bildiriliyor.

Ahmediye mezhebine bağlı gencin, Facebook üzerindeki paylaşımıyla 'Allah'a ve dine hakaret ettiği' öne sürülüyor. Öfkeli kalabalığın olaydan önce polise başvurduğu ve eve 'Allah'a hakaretten' dolayı baskın yapılmasını talep ettikleri bildirildi.

Pakistan'da azınlıkta olan Ahmediler, 1984 yılındaki bir yasayla birlikte Müslüman olarak tanınmıyorlar ve birçok Pakistanlı tarafından inançsız olarak kabul ediliyorlar. Pakistan'da geçen yıl 'Allah'a ve dine hakaretten' 19 kişi ölüm cezasına 14 kişi ise müebbet hapse çarptırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Pakistan FacebookAhmediyePencapGujranvalaFacebookAhmedilerMüslümanPakistanlıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/RTRD GA/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24