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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan'da camide intihar saldırısı

Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlenen intihar saldırısında 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

16 Eylül 2016 22:24

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Mohmand adlı bir aşiret bölgesinde intihar saldırısı
düzenlendiği ve bir caminin hedef alındığı bildirildi. Saldırıda 20'den fazla kişinin
hayatını kaybettiği kaydedildi. Bölgedeki sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre en az
29 kişi de yaralandı.

Saldırı cuma namazı sırasında meydana geldi. Saldırının sorumlusu ise henüz
belirlenmedi. Saldırının meydana geldiği bölgede Pakistan'daki Taliban örgütü Cemaat
el Ahrar'ın aktif olduğu belirtiliyor. Bölge 2014'den beri düzenlenen askeri
operasyonlara rağmen aşırılık yanlılarının yuvalandığı yerlerden biri olarak anılıyor.

Pakistan'daki Taliban üyeleri Afganistan - Pakistan sınırındaki bölgede sık sık kamu
binaları ve dini kurumları hedef alan saldırılar düzenliyor.

Taliban militanları Aralık 2014'te Peşaver'de bir okula baskın düzenlemiş ve 150'den
fazla kişinin ölümüne neden olmuştu. Pakistan ordusu da 2014'ten beri Taliban'ı
bölgeden temizlemek için geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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