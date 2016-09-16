Pakistan'da camide intihar saldırısı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Mohmand adlı bir aşiret bölgesinde intihar saldırısı

düzenlendiği ve bir caminin hedef alındığı bildirildi. Saldırıda 20'den fazla kişinin

hayatını kaybettiği kaydedildi. Bölgedeki sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre en az

29 kişi de yaralandı.

Saldırı cuma namazı sırasında meydana geldi. Saldırının sorumlusu ise henüz

belirlenmedi. Saldırının meydana geldiği bölgede Pakistan'daki Taliban örgütü Cemaat

el Ahrar'ın aktif olduğu belirtiliyor. Bölge 2014'den beri düzenlenen askeri

operasyonlara rağmen aşırılık yanlılarının yuvalandığı yerlerden biri olarak anılıyor.

Pakistan'daki Taliban üyeleri Afganistan - Pakistan sınırındaki bölgede sık sık kamu

binaları ve dini kurumları hedef alan saldırılar düzenliyor.

Taliban militanları Aralık 2014'te Peşaver'de bir okula baskın düzenlemiş ve 150'den

fazla kişinin ölümüne neden olmuştu. Pakistan ordusu da 2014'ten beri Taliban'ı

bölgeden temizlemek için geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.