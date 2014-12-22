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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan’da 4 kişi idam edildi

Taliban’ın bir okulda düzenlediği katliamın ardından Pakistan'da idam cezası yeniden uygulanmaya başladı. Pazar günü 4 terör hükümlüsü idam edildi.

22 Aralık 2014 12:40


Peşaver kentindeki bir okulda Taliban'ın düzenlediği katliamın ardından Başbakan Navaz Şerif 2008'de kaldırılan idam cezasını salı günü tekrar yürürlüğe soktu. Cuma günü ilk idam cezaları infaz edilirken pazar günü de dört mahkum idam edildi.

Mahkumların 2003 yılında dönemin Devlet Başkanı Pervez Müşerref'e yönelik başarısız saldırıya iştirak ettikleri gerekçesiyle idam edildikleri açıklandı.

Pakistan Talibanı'nın Peşaver'deki okula düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk ve gençler olmak üzere 150'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Pakistan Talibanı idamların devam etmesi halinde hükümet ve orduyu cezaevlerine baskınlar yapmakla tehdit etti. Örgütün cumartesi günü yaptığı açıklamada “Siz bizim çocuklarımızı öldürdünüz biz de sizinkileri öldürdük. Nasıl intikam alınacağını hâlâ biliyoruz” denildi.

Ülkenin dört eyaletindeki yönetimler ordudan Taliban üyelerinin kaldığı cezaevlerindeki güvenlik önlemlerini artırmalarını istedi.

2012 ve 2013 yılında Taliban sansasyonel eylemleriyle yaklaşık 600 mahkumu cezaevinden kurtarmıştı. Pakistan cezaevlerinde idam cezası almış yaklaşık 8 bin mahkum bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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