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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan’da 10 kişi idam edildi

İdam cezasının yeniden uygulanmaya başlandığı Pakistan'da 10 mahkûm daha idam edildi.

17 Mart 2015 14:20


Peşaver kentindeki bir okulda Taliban'ın geçen yılın aralık ayında düzenlediği katliamın ardından Başbakan Navaz Şerif 2008'de kaldırılan idam cezasını tekrar yürürlüğe sokma kararı almıştı.

Son 10 infaz ülkenin doğusundaki ve başkent Karaçi'deki cezaevlerinde gerçekleştirildi. Böylece ölüm cezasının kaldırılmasından bu yana infaz edilenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Peşaver saldırısı dönüm noktası oldu

Peşaver saldırısında çoğu öğrenci 150 kişi hayatını kaybetmişti. Ölüm cezası daha önce yalnızca terör suçlarından mahkûm olanları kapsarken geçen hafta yapılan bir değişiklikle buna diğer suçlardan mahkûm olanlar da eklenmişti.

Pakistan'da ölüm cezasının yeniden uygulanması Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve insan hakları örgütleri tarafından kınanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PakistanTalibanBaşbakan NavazKaraçiBirleşmiş Milletler Avrupa BirliğiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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