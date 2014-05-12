Paderborn ilk kez Bundesliga’da



İkinci Ligin mütevazi ekiplerinden SC Paderborn'da sevinç büyük. Siyah-mavililer sezonun son hafta karşılaşmaları olan 34’üncü haftada VfR Aalen’i 2-1 yenerek sezonu ikinci sırada tamamladı ve tarihinde ilk kez 1'inci Bundesliga’da mücadele etmeye hak kazandı. Paderborn birinci ligde boy gösterecek 53’üncü kulüp olacak.

Teknik direktör Andre Breitenreiter duygularını “Birinci ligdeyiz, inanılmaz. Büyük gurur duyuyorum” şeklinde ifade ederken takımın golcü futbolcusu Mahir Sağlık “İnanılmaz bir olay, muhteşem. Küçük Paderborn Bundesliga’ya yükseldi” dedi. Türk asıllı futbolcu, doğduğu ve futbola başladığı kentin takımına geçen yıl geri dönerek bu sezon attığı 15 golle Paderborn’un Bundesliga’ya yükselmesinde büyük katkı sağladı. Sağlık aynı zamanda Aueli Sylvestr ile birlikte sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Üçüncü olan Fürth Hamburg'a rakip oldu

Paderborn'un galibiyetiyle takipçisi Greuther Fürth, SV Sandhausen'i 2-0 yenmesine rağmen üçüncülükte kaldı. Şimdi Fürth’ü Bundesliga’ya yeniden yükselebilmek için zor bir görev bekliyor. Yeşil-beyazlılar, birinci ligde sezonu 16’ncı sırada tamamlayan Hamburg ile 15 ve 18 Mayıs tarihlerinde iki maç oynayacak. İlk maçta Hamburg deplasmanına gidecek olan Fürth, rövanşı sahasında oynayacak.

Düşme hattındaki tablo da 34’üncü hafta maçları sonunda netleşti ve Energie Cottbus’un ardından 3’üncü lige düşen diğer ekip Alman futbolunun köklü takımlarından Dynamo Dresden oldu. Son haftaya 32’şer puanla giren 16’ncı Dresden ve 17’nci Arminia Bielefeld’in mücadelesinde konuk takım rakibini sahasında 3-2 yenince Dresden küme düşen taraf oldu. Bielefeld, üçüncü ligin üçüncüsü Darmstadt 98 ile oynayacağı play-off maçları (16/19 Mayıs) sonrası kümede kalmaya çalışacak.

Şampiyonluğunu daha önce garantileyen Köln, son hafta maçında FSV Frankfurt’a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. FC Ingolstadt, Energie Cottbus’u 2-0 yenerken Fortuna Düsseldorf Kaiserslautern’e 4-2 ile üstünlük sağladı. 1-1 berabere kalan Union Berlin ile 1860 Münih ve 2-2 berabere kalan St. Pauli ile Erzgebirge Aue puanları paylaştı. VfL Bochum ise Karlsruhe engelini 1-0’la geçti.

Deutsche Welle Türkçe

Olivia Gerstenberger