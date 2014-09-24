Paderborn Bayern’e direnemedi



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın beşinci hafta maçında ligin yeni takımı Paderborn'u konuk eden Bayern Münih, sahadan 4-0 galip ayrılarak liderliği rakibinden devraldı. 71 bin kişinin izlediği maçın gollerini Mario Götze (8./78.), Robert Lewandowski (14.) ve Thomas Müller (85.) kaydetti. Birinci Ligde tarihinde ilk kez bu sezon mücadele eden Paderborn, dördüncü hafta sonunda averajla liderliğe kadar yükselmişti. Güçlü rakibi karşısında direnemeyen Paderborn bu yenilgiyle ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Günün bir başka mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile Mainz karşı karşıya geldi. Komşu iki kentin Bundesliga'daki 13'üncü kapışması 2-2 sona ererken ev sahibi takım 1 puanı bitime sekiz dakika kala İsviçreli milli oyuncusu Seferoviç'in golüyle (82.) kurtardı. Konuk takım Borussia Dortmund'dan kiralık Jonas Hofmann (41.) ve Shinji Okazaki'nin beşinci sezon golüyle (44.) sonuca giderken, Frankfurt ekibinin diğer golünü Alexander Meier kaydetti (45+1). Karşılaşmanın son dakikasında sakatlanan ev sahibi takımın kalecisi Kevin Trapp oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Schalke bu sezon ilk kez güldü

Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Schalke Bundesliga'nın beşinci haftasında nihayet sezonun ilk galibiyetini elde etti. Mavi-beyazlılar sakat ve cezalı oyuncularının çokluğu nedeniyle yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçta Werder Bremen'i sahasında 3-0 yendi. Eleştirilerin odağındaki teknik direktör Jens Keller de bu galibiyetle rahat bir nefes aldı. Art arda ikinci yenilgisini alan Bremen ekibi ise bu sezon henüz ligde alacağı ilk galibiyeti bekliyor. 40 bin 139 kişinin izlediği maçın gollerini Max Meyer (48.), Roman Neustädter (51.) ve Tranquillo Barnetta (85.) attı.

Yine son dakika golüyle 3 puandan olan Freiburg bu sezon alacağı ilk galibiyeti bekliyor. Christian Streich'ın ekibi, hafta sonunda Hertha Berlin karşısında uzatma dakikalarında yediği golle berabere kalırken aynı şey başına bu kez Hoffenheim deplasmanında geldi. Baden derbisi 3-3 sona ererken maçın gollerini Hoffenheim adına Elyounoussi (44.), Rudy (63.) ve Vestergaard (90+3) atarken, Freiburg'un gollerini Frantz (31./33.) ve penaltıdan Darida (75.) kaydetti. Rakibine sert giren Darida 81'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bundesliga'da beşinci hafta bu akşam oynanacak beş karşılaşmayla tamamlanacak. Tamamı TSİ 21:00'da başlayacak olan maçların programı şöyle;

Borussia Dortmund – Stuttgart

Bayer Leverkusen – Augsburg

Mönchengladbach – Hamburg

Hannover 96 – FC Köln

Hertha Berlin – Wolfsburg