PacMan 120 milyon dolar zarar ettirdi

T24 - Geçtiğimiz günlerde 30. yaşını dolduran PacMan isimli klasik oyunun yaş gününü kutlayan Google, logosunu Pacman'e ayırdı. Ancak logosunda PacMan'in fotoğrafını kullanmak yerine doğrudan oyunun kendisini kullanıcılarına sunan Google, dünya çapında birçok şirketin zarar etmesine yol açtı.



Google'ın klasik Pac-Man oyunun 30. yıl dönümü nedeniyle logosuna taşıdığı Pac-Man oyunu, milyonlarca kullanıcının da ilgisini çekti. Google'a giren birçok kullanıcı, arama yapmadan önce Pac-Man oynayarak anılarını tazeledi ve Pac-Man oynamanın keyfine vardı.



Buraya kadar anormal bir durum yok; ancak bu tabloyu dünya çapında değerlendirdiğimizde işverenlerin Google'ın Pac-Man sürprizinden pek de hoşnut olmadığını ortaya koydu.



RescueTime Blog, yaptığı araştırmada 11 bin kişilik geniş bir grubu rastgele bir şekilde ele aldı. Araştırmaya göre 21 Mayıs tarihinde Google'a giren bu kullanıcılar, Google'ın anasayfasında ortalama 36 saniye daha fazla zaman geçirdi.



Google'ın günlük 504 milyon 703 bin tekil ziyaretçisi olduğu düşünüldüğünde ve bu rakamın yüzde 75'inin Pac-Man logosunu görmezden geldiği hesaplandığında bile, Pac-man'in şirketlere 120 milyon dolarlık bir zarara neden olduğu anlaşılıyor. Elbette bu rakam çalışanın şirkete olan saatlik maliyetine göre değişiklik gösteriyor.







