Özoğuz: DİTİB kendisine zarar veriyor

Federal Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Almanya'daki Türk İslam cemaatleri çatı örgütü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni (DİTİB) Köln'deki terörü kınama mitingine katılmayı reddettiği için eleştirdi. Bakan Özoğuz Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte ‘DİTİB'in tek başına kalmakla inandırıcılığını daha da yitirme tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini' söyledi. Özoğuz, DİTİB'in eleştirilerinin en çok kendine ve üyelerine zarar verdiğini ve mitinge katılmama kararını üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de ‘Berliner Zeitung' gazetesine demeç vererek ‘Almanya'nın en büyük İslam birliğinin barış yürüyüşlerine katılmamasından üzüntü duyduğunu söyledi. Özdemir, "DİTİB büyük bir fırsatı kaçırmış oluyor. Barış ayı Ramazan aynı zamanda bir dayanışma ayıdır. DİTİB'in beraberlik mesajı verme imkânından yararlanmaması bana anlaşılmaz geliyor” dedi.

Alman Hristiyan Birlik partilerinin ortak meclis grubu iç politika sözcüsü Stephan Mayer, Mitteldeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, DİTİB'in Köln'deki terörü kınama yürüyüşünü boykot etmesinin ‘üzücü ve amaca zarar veren bir karar olduğunu' dile getirdi.

‘Terör Müslümanlara indirgeniyor'

Hristiyan Birlik partilerinin uyumdan sorumlu Federal Meclis üyesi Cemile Giousouf ‘İslamcı terörü kınama yürüyüşüne katılmamak için objektif bir neden bulunmadığını' belirtirken Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin iç politika sözcüsü Burkhard Lischka da boykot kararını ‘kaçırılmış bir fırsat' olarak niteledi.

Cumartesi günü Köln'de yapılacak olan yürüyüşün organizatörleri arasında Liberal İslam Birliği Yönetim Kurulu üyesi Lamya Kaddor ve barış aktivisti Tarek Mohamad da bulunuyor. Almanya Müslümanlar Konseyi'nin de davet ettiği yürüyüşe 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Terör karşıtı yürüyüşe katılmayacağını duyuran DİTİB yaptığı yazılı açıklamada, ‘Müslümanlardan terör karşıtı protesto düzenlenmesi taleplerinin yetersiz olduğu eleştirisinde bulundu. ‘Bu talebin Müslümanları damgaladığı, uluslararası terörü Müslümanlara ve onların cemaat ve camilerine indirgeyerek yanlış bir mesaj yaydığı' eleştirisine de açıklamada yer verildi.

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DW/Kna/dp, AG, BÖ