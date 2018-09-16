Özlenen Göztepe dönüş yolunda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de milli maç arasının ardından sezonun flaş takımlarından Kayserispor\'u iyi bir futbolla 2-0 yenen Göztepe, camiasını sevince boğdu.

Haftaya 4\'üncü sırada giren Kayserispor karşısında maça çok hızlı başlayan Göztepe, ilk 20 dakikada Yasin ve Alpaslan\'ın golleriyle üstün geldi. Rakibinin namağlup unvanına son veren sarı kırmızılılar, hem savunmada hem de hücumda sergilediği performansla gelecek adına büyük umut verdi.

Bornova Stadı\'nı tıklım tıklım dolduran Göztepeli futbolseverler 90 dakika bitiminde takımıyla galibiyete ortak oldu. Futbolcularla omuz omuza İsyan Marşı\'nı söyleyen taraftarlar, \"Hep böyle oynayın canımızı verelim\" tezahüratlarıyla ortalığı inletti. Fenerbahçe\'nin ardından Kayserispor engelini de aşan İzmir ekibinde Başkan Mehmet Sepil ve Teknik Direktör Bayram Bektaş da rahatladı.

İlk 4 haftada 3 yenilgi alan takıma istediği oyunu aşılamaya başladığını belirten Bayram Bektaş, \"Kafamızdaki sistem artık oturuyor. Böyle mücadele edip oynadığımız sürece içeride dışarıda her maçı kazanırız\" dedi.

Jarome ve Cikalleshi\'nin takıma katılmasıyla ileri uçta büyük bir sorunu giderdiklerini belirten genç teknik adam, \"İki forvetimiz de savunmaları yıpratıyor, ileride top tutuyor. Bu da bizim daha fazla pozisyona girmemizi sağlıyor\" diye konuştu.

Maçı gol yemeden tamamlamanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Bektaş, \"Takımım 2-0 öne geçince Kayserispor uzun toplar kullanmaya başladı. Ancak savunmamız bu topları çok iyi karşıladı. Herkes maçımızı keyif alarak izlemiştir. Oyuncularımı tebrik ediyorum, inanılmaz bir takım örneği gösterdiler\" şeklinde konuştu.

YASİN YILDIZLAŞTI

Göztepe\'nin sezon başında Galatasaray\'dan transfer ettiği tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Kayserispor maçında fark yaratan isim oldu. Maçın 18\'inci dakikasında gol perdesini açan Öztekin, 20\'nci dakikada ise Alpaslan\'ın attığı gole asist yaptı. Skora direkt etki eden tecrübeli oyuncu, 89\'uncu dakikada yerini genç Yalçın\'a bıraktı. Göztepeli taraftarlar da Yasin\'i bol bol alkışladı. Maçtan sonra açıklama yapan 31 yaşındaki futbolcu, \"İyi ki Göztepe\'ye geldim. Burada ben, eşim ve ailem çok mutluyuz. Ancak daha iyi bir Yasin izletme sözü veriyorum\" açıklmasını yaptı

CİKALLESHİ BEĞENİLDİ

Göztepe\'de transferin bitimine 2 gün kala Osmanlıspor\'dan alınan golcü Sokol Cikalleshi, ilk kez sarı kırmızılı formayla tanıştı. Önceki hafta ayak bileğindeki sakatlığı yüzünden Alanyaspor deplasmanında görev yapamayan Arnavut forvet, 80\'inci dakikada Jarome\'un yerine oyuna girdi. Cikalleshi oyunda kaldığı sürece ileride top tuttu ve pozisyonlar yarattı. Deneyimli oyuncu 10 dakika oynamasına rağmen sınıfı geçti.