Özgür Uçkan hayatını kaybetti



Alternatif Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Derneği üyesi Dr. Özgür Uçkan dün gece Paris'te hayata veda etti. 54 yaşındaki Uçkan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Bilgi ve ağ ekonomisinden enformasyon tasarım ve yönetimine, felsefe ve politika bilimlerinden uluslararası ilişkilere geniş bir yelpazede öğrenim görmüş olan Dr. Özgür Uçkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde öğretim üyesiydi.

Çeşitli kurum, kuruluş ve firmalara danışmanlık ve proje koordinatörlüğü yapan Uçkan, haftalık bilgi teknolojileri dergisi Bthaber’in de köşe yazarıydı.

Deutsche Welle Bobs yarışmasının 2013 yılında jüri üyeliğini de yapan Uçkan, çeşitli dergi ve internet yayınlarına makale, çeviri, rapor ve belgeleri ile düzenli olarak katkıda bulunuyordu.

Blog yazarlığı da yapan Uçkan’ın 2011 yılında Cemil Ertem ile birlikte yazdığı ‘Wikileaks: Yeni Dünya Düzenine Hoşgeldiniz’ adlı kitabı yayımlanmıştı.

Özgür Uçkan ile 2013 yılında Deutsche Welle Bobs yarışması, Türkiye'de sosyal aktivizm, sosyal medya kullanımı gibi konular üzerine yaptığımız röportajı dinleyebilirsiniz.