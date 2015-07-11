T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Özgür Uçkan hayatını kaybetti

Türkiye’de internet özgürlüğü alanında çalışmalar yapan Özgür Uçkan hayatını kaybetti. Uçkan DW'nin uluslararası blog yarışmasının jüri üyeliğini de yapmıştı. Uçkan'la 2013'te yaptığımız röportajı tekrar yayınlıyoruz.

11 Temmuz 2015 19:43


Alternatif Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Derneği üyesi Dr. Özgür Uçkan dün gece Paris'te hayata veda etti. 54 yaşındaki Uçkan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Bilgi ve ağ ekonomisinden enformasyon tasarım ve yönetimine, felsefe ve politika bilimlerinden uluslararası ilişkilere geniş bir yelpazede öğrenim görmüş olan Dr. Özgür Uçkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde öğretim üyesiydi.

Çeşitli kurum, kuruluş ve firmalara danışmanlık ve proje koordinatörlüğü yapan Uçkan, haftalık bilgi teknolojileri dergisi Bthaber’in de köşe yazarıydı.

Deutsche Welle Bobs yarışmasının 2013 yılında jüri üyeliğini de yapan Uçkan, çeşitli dergi ve internet yayınlarına makale, çeviri, rapor ve belgeleri ile düzenli olarak katkıda bulunuyordu.

Blog yazarlığı da yapan Uçkan’ın 2011 yılında Cemil Ertem ile birlikte yazdığı ‘Wikileaks: Yeni Dünya Düzenine Hoşgeldiniz’ adlı kitabı yayımlanmıştı.

Özgür Uçkan ile 2013 yılında Deutsche Welle Bobs yarışması, Türkiye'de sosyal aktivizm, sosyal medya kullanımı gibi konular üzerine yaptığımız röportajı dinleyebilirsiniz.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeUçkanBilişim DerneğiTürkiye Bilişim DerneğiParisBilgiBthaberWelle BobsCemil ErtemYeni Dünya Düzenine HoşgeldinizDeutsche Welle BobsWelle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24