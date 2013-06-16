Özgür Çevik gaz kapsülüyle yaralandı

Yabancı Damat ve Evlerden Biri dizilerinden tanıdığımız ünlü oyuncu Özgür Çevik, Gezi Parkı'na yapılan polis müdahalesi sonrasında İstanbul'da süren olaylarda yaralandı.

Harbiye'de biber gazı kapsülüyle yaralanan Çevik'in bacağına yaralandı. Hastanede dört dikiş atılan ünlü oyuncu, Twitter'dan attığı mesajda iyi olduğunu söyledi.

Özgür Çevik, Twitter'da "An itibariyle, çarpan gaz kapsülü yüzünden bacağımda dört dikiş bulunmakta... Cihangir bitmiş durumda.. Tüm geçmiş olsunlara teşekkür ederim.. İyiyim, güvendeyim, güçlüyüm.." dedi.