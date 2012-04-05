Özge Özberk'e eşinden ağır suçlama

Oyuncu Özge Özberk'in eşi madenci Hayim Sadioğlu ihanete uğradığını belirterek boşanma davası açtı. Sadioğlu, 2 yaşındaki oğlu Leo'nun velayeti ve 4 bin TL tedbir nafakası ile 500 bin TL de tazminat talebinde bulundu.

Cem Yılmaz’ın G.O.R.A. filmiyle ünlenen ve Show TV’de yayınlanan Pis Yedili dizisinde Filiz öğretmen karakterini canlandıran oyuncu Özge Özberk (36), eşi Hayim Sadioğlu’nun açtığı şok davayla sarsıldı. Sivas’ta maden işletmeciliği yapan Sadioğlu, İstanbul Aile Mahkemesi ’ne başvurarak 5 yıllık eşi Özge Özberk’e boşanma davası açtı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; eşinin mesleğinden kaynaklanan yaşam tarzına alışamadığını savunan Sadioğlu, “Tiyatro turneleri, dizi ve sinema çekimleri derken, çoğu zaman eve çok geç saatlerde geliyordu. Geldiğinde sürekli cep telefonuyla konuşup mesajlaşıyordu. Cep telefonu mesajlarını okuyunca, bana ihanet ettiğini anladım” iddialarında bulundu. Mahkemeden, müşterek çocukları Leo ’nun (2) velayetinin kendisine verilmesini isteyen Sadioğlu, eşinin kendisine aylık 4 bin TL tedbir nafakası ödemesi talebinde bulundu. Bir bankadaki ortak hesapları üzerine tedbir konulmasını talep eden Sadioğlu, yaşadığı “manevi yıkım”ın karşılığı olarak da Özberk’ten kendisine 500 bin TL tazminat ödemesini istedi.

Özge Özberk: İnşallah barışacağız

Eşinin 2 yaşındaki oğlunun velayetini istemesi nedeniyle sıkıntılı olan Özberk, evliliklerinde sorunlar yaşadıklarını ancak bunları aşmaya çalıştıklarını anlattı. Aldatma iddialarını kabul etmeyen Özberk, "Bir süredir sorunlarımız var ama bu durum iyiye doğru yani barışmaya gidiyor. İnşallah barışacağız. Böyle şeylerde insan ne diyeceğini bilemiyor ama çocuğumu düşünerek dikkatli konuşmam gerek" dedi.

Özge Özberk, Hayim Sadioğlu (40) ile 3 yıllık bir flört döneminin ardından, 2007 ’nin temmuz ayında Kemer Country’de evlenmişti. Düğüne Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Emre Kınay, Emine Ün, Moris Kohen, Güzide Duran, Sinan Tuzcu, Dolunay Soysert gibi bir çok ünlü katılmıştı. Çift balayını Bali’de geçirmişti.