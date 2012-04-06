Özge Özberk: Evi tek başıma ben geçindiriyorum

Oyuncu Özge Özberk, "Boşanacağımız doğru. Bu, bir süredir eşimle aramızda olan bir konuydu. Fakat ‘aldatma’yla ilgili kısım doğru değil"

Beş yıllık eşi Hayim Sadioğlu'nun ihanet iddiasıyla boşanma davası açması, Özge Özberk'i şoke etti. Davadaki iddiaları medyada çıkan haberlerden öğrenen ünlü oyuncu, "Nasıl olur da onu aldattığımı söyler, aklım almıyor" dedi

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre “Pis Yedili” dizisinin Filiz Öğretmen’i Özge Özberk, sürpriz boşanma davasıyla gündemde. Ünlü oyuncunun beş yıl önce evlendiği, 2 yaşındaki oğlu Leo’nun babası Hayim Sadioğlu, ihanete uğradığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Sadioğlu, hem oğulları Leo’nun velayetini istedi hem de 4 bin TL tedbir nafakası ve 500 bin TL tazminat talebinde bulundu. Özberk, ihanet iddiasıyla şoka uğradığını söyledi:

3 senedir evde oturuyor

“Boşanacağımız doğru. Bu, bir süredir eşimle aramızda olan bir konuydu. Fakat ‘aldatma’yla ilgili kısım doğru değil. Benim elime herhangi bir boşanma celbi de gelmedi. Hakkımdaki iddiaları medya üzerinden öğrendim. Kendisi tam olarak üç senedir evde oturan ve çalışmayan biriydi. Ben kadın başıma bir evi geçindiriyor ve çocuğuma bakıyordum. Böyle bir hayatın içindeyken nasıl olur da onu aldattığımı söyler, aklım almıyor. Hakkımdaki iddialar kesinlikle asılsızdır. Dizi ve tiyatro yoğunluğum nedeniyle oğlumla ve evimle ilgilenmediğimi söylemiş. Ben altı senedir sinema yapmıyorum. İki senedir de İstanbul dışında bir tiyatro çalışmasını kabul etmiyorum, ağır dizi setlerinde çalışmıyorum. En minimum çalışma temposunda işimi icra ediyorum. Ayrıca bu kişi benimle oyuncu kimliğimi, nasıl çalıştığımı, bu mesleğe nasıl yürekten bağlı olduğumu bilerek evlendi. Ki, bir kadın olarak ev bakma yükümlülüğü bana ait değil.”

Bu işte çok büyük dolaplar dönüyor

“Ben çok büyük dolapların döndüğünü düşünüyorum. Fakat işi çirkinleşmek de istemiyorum, çünkü 2 yaşında, dünyalar güzeli bir evladım var. Fevri davranmak, çocuğuma zarar vermekten öteye gitmeyecektir. Allah’a çok şükür annem, babam ve tüm ailem sonuna kadar yanımda. Bizim bu problemlerimizi, yakın çevremiz biliyordu. Fakat evladımızı düşünmeden bu şekilde bana zarar vermeye çalışması, beni çok şaşırttı ve inanılmaz üzdü. Benim annem tansiyon hastası ve sabahtan beri onu telkin etmeye, ailemin moralini yüksek tutmaya çalışıyorum. Her şerde bir hayır vardır demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Ben hayatımdaki en önemli varlık olan oğlum Leo’yu korumak adına kontrolümü kaybetmemeye çalışacağım sadece.”

O adam para peşinde

Özge Özberk’in babası Ünsal Özberk, damadının para peşinde olduğunu öne sürdü: “Çalışmayan bir erkek, ‘Eşim eve geç geliyor, çok çalışıyor, benimle ilgilenmiyor, bana ihanet ediyor’ deyip, 500 bin lira tazminat ve eşinin mal varlığının yarısını istiyor. Yani Özge’nin 18 senelik dürüst çalışmasının karşılığının kendisine ödenmesini istiyor. Bu ne kadar doğru ve vicdanen ne kadar yerindedir? Biz kızımızı biliyoruz, sonuna kadar onun yanında olacağız.”

Evin erkeği Özge oldu

Özge Özberk’in kardeşi Özgür Özberk de eniştesinin para için iftira attığını söyledi: “Özge’ye zarar vermeye çalışıyor, parasına göz dikmiş. Zaten üç senedir çalışmıyor, evde bilgisayar oyunu oynayarak zaman geçiriyor. Eve Özge bakıyor, evin erkeği o oldu. Bir adam düşünün ki, her hafta ‘Nasıl bir iş yapsam da eve katkıda bulunsam’ demek yerine poker oynasın. Bir adam düşünün ki, arabasının motorundaki arızayı, evin alışverişini karısına yaptırsın. Bir adam düşünün ki, oğlunun 2. yaş gününe gelmesin. Özge’yi bilen biliyor, aldatma gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Hayim, iftira atarak kardeşimin parasını almaya çalışıyor. Leo’nun da velayetini istiyor, yapamaz böyle bir şey.”