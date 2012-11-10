T24 LogoT24 Logo
Magazin

Özge Özberk, 5 yılık evliliğini bitirdi

Ünl çift, 2 yaşındaki oğullarının psikolojisinin bozulmaması için uzlaşarak boşanma kararı aldıklarını açıkladı

10 Kasım 2012 13:53

Ünlü oyuncu Özge Özberk'in, dün İstanbul Adliyesi 1. Aile Mahkemesi’nde 5 yıllık eşi madenci Hayim Sadioğlu’ndan boşandığı açıklandı.

Geçen nisan ayında Sadioğlu, Özberk’in kendisini aldattığını ileri sürerek mahkemeye başvurmuş ve eşinden 500 bin TL tazminatla oğlunun velayetini istemişti.

Sekiz ay süren davanın tarafların anlaşmasıyla sonuçlandığı bildirildi. Çift, Leo isimli 2 yaşındaki oğullarının psikolojisinin bozulmaması için uzlaşarak boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Özberk'in, dün öğleden sonra yapılan duruşmaya avukatı Levent Durak, Sadioğlu'nun da avukatı Fügen Akgün ile katıldığı belirtildi.

Birbirinden hiçbir şey talep etmeyen çiftin, velayeti anneye verilen çocuklarının eğitim masraflarını yarı yarıya üstlendikleri açıklandı. Karar açıklanmasının ardından ağladığı ifade edilen Özberk'in, Sadioğlu’na sarılarak vedalaştığı belirtildi.

 

ETİKETLER

özge özberkboşanmaistanbul adliyesivelayethayim sadioğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24