Özge Özberk, 5 yılık evliliğini bitirdi

Ünlü oyuncu Özge Özberk'in, dün İstanbul Adliyesi 1. Aile Mahkemesi’nde 5 yıllık eşi madenci Hayim Sadioğlu’ndan boşandığı açıklandı.

Geçen nisan ayında Sadioğlu, Özberk’in kendisini aldattığını ileri sürerek mahkemeye başvurmuş ve eşinden 500 bin TL tazminatla oğlunun velayetini istemişti.

Sekiz ay süren davanın tarafların anlaşmasıyla sonuçlandığı bildirildi. Çift, Leo isimli 2 yaşındaki oğullarının psikolojisinin bozulmaması için uzlaşarak boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Özberk'in, dün öğleden sonra yapılan duruşmaya avukatı Levent Durak, Sadioğlu'nun da avukatı Fügen Akgün ile katıldığı belirtildi.

Birbirinden hiçbir şey talep etmeyen çiftin, velayeti anneye verilen çocuklarının eğitim masraflarını yarı yarıya üstlendikleri açıklandı. Karar açıklanmasının ardından ağladığı ifade edilen Özberk'in, Sadioğlu’na sarılarak vedalaştığı belirtildi.