Özelleştirmede yeni hedef limanlar

İktidarın 2020 özelleştirme hedefini, daha önce hayata geçiremediği liman özelleştirmeleri oluşturuyor. 273 kuruluşta yapılan ve 268’inde hiç kamu payı kalmaması ile sonuçlanan özelleştirme politikalarının sürdürülmesi ile kamunun elinden çıkan varlıklara yenileri eklenecek.

2019 çok sayıda taşınmazı özelleştiren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ‘faaliyet raporu’nda gelecek hedefleri anlatıldı. ‘Etkin bir piyasa mekanizması oluşturma’ hedefiyle özeleştirme çalışmalarını sürdüreceği bildirilen idare, portföyünde bulunan şirket ve varlıkları özelleştirecek, bu portföye yenilerini ekleyecek.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre limanların işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesinin ana limancılık politikası olarak benimsendiği ifade edilen rapora göre, daha önce iptal edilen ya da yeterli teklif alınamadığı için tamamlanamayan ihaleler bu yıl gerçekleştirilecek. Raporda limanlarla ilgili şunlar kaydedildi:

Güllük İskelesi: Limanın 45 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri 2017’de gerçekleştirildi. Ancak ihale, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iptal edildi.

Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahası: Limanın 36 yıl süreyle ‘İşletme Hakkının Verilmesi’ ve geri sahasının ‘satış’ yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesine yönelik 2018’den itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkıldı. Yeterli teklif alınamadığından ihale iptal edildi.

Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı: 36 yıl süre ve işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihale ilanı 2017 ‘de yayımlanarak ihaleye çıkıldı. Son teklif verme tarihi itibarı ile teklif alınamadı.

Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı: Gökçeada’da deniz turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekçesiyle yat ve yolcu limanı şeklinde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan imar planları 2017’de yürürlüğe girdi. 36 yıl süre ve işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihale ilanı 2018’de tarihinde yayımlanarak ihaleye çıkıldı. Yeterli teklif alınamadığından ihale iptal edildi.