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Dünya
Deutsche Welle

'Özel statü' kararı

Ukrayna parlamentosu ülkenin doğusundaki bazı kentlerin özel bir statüye bağlanmasını kararlaştırdı.

16 Eylül 2014 19:51


Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki barış planı kapsamında parlamento çatışma bölgesinin özel statüye sahip olmasını ve Rusya yanlısı ayrılıkçılara af çıkarılmasını kapsayan bir yasayı onayladı.

Yasa, Donetsk ve Lugansk kentlerinin özel bir statüde sayılarak, kendi yönetimlerinde daha fazla söz sahibi olmasını öngörüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından sunulan yasa, parlamentoda yapılan oturumda 450 milletvekilinin 277 lehte oyuyla kabul edildi. Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko yasanın, ülkede barış getirmeyeceği eleştirisini yaptı.

Parlamento tarafından kabul edilen yasa, üç yıl geçerli olacak. Yasa, Donetsk ve Lugansk kentlerindeki Rusların, Rusça konuşmasına olanak sağlıyor. Ayrıca kentlerin yönetiminde söz hakkının artırılması, Rusya sınırındaki kentlerle işbirliği yapılması ve 7 Aralık tarihinde yerel seçimlerin yapılmasını kapsıyor. Af yasasıyla da Rusya yanlısı ayrılıkçıların ceza alması önlenecek. Yalnızca ağır suçlar cezaya tabi tutulacak.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların lideri Alexander Zaharçenko, özel statünün, Donbas bölgesinin ‘bağımsızlığı’ anlamına gelmesi durumunda, bundan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ukrayna'nın geleceğine dair farklı fikirler bulunuyor. Ülkenin doğusunda özerklikten, bağımsızlık ve hatta Rusya'ya bağlanmasına kadar farklı teoriler söz konusu. Kiev yönetimi, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bağımsızlık taleplerinden vazgeçmesini istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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