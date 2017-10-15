(Özel) Roudrigues riske girmedi! 

İSTANBUL-(DHA) Garry Roudrigues, Galatasaray\'ın, Konyaspor\'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada, 32. dakikada yerini Selçuk İnan\'a bırakmıştı. İşte değişikliğin perde arkası...

Galatasaray, Konyaspor\'u da mağlup ederek ligdeki iyi gidişini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların iki farklı üstünlüğü ile biten karşılaşmanın en ilginç anlarından biri de, Garry Roudrigues\'in 32. dakikada kenara gelmesi oldu. Doğan Haber Ajansı (DHA) bu erken değişikliğin arkasında yatan nedenlere ulaştı.

ZORLADI AMA OLMADI!

Bu sezon özellikle bitmek bilmeyen enerjisi ile göz dolduran 26 yaşındaki oyuncu, maçın daha ilk 20 dakikası tamamlanmadan sağ arka adalesinde ağrı hissetmeye başladı. Ağrı sonrası oyuna devam ederek kendini zorlayan Roudrigues, 32. dakikada kenara işaret ederek değiştirilmesini söyledi ve yerini Selçuk İnan\'a bıraktı.

OLYMPIAKOS\'TA DA AYNI SAKATLIK

Eski takımı Olympiakos\'ta da sağ arka adalesinden sakatlık geçiren Roudrigues, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisini de düşünerek kendini çok zorlamak istemedi. Liglere verilen milli arada, Yeşil Burun Adaları ile kampta olan ancak takımının oynadığı son hazırlık karşılaşmasında hocasından izin alarak Florya\'ya bir gün erken dönen Roudrigues\'in, 12 saatlik bir yolculuk sonrası İstanbul\'a ulaştığı ve bu durumun başarılı oyuncuyu çok yorduğu öğrenildi.

DEVAM ETSEYDİ 6 HAFTA YOKTU!

Galatasaray\'ın takım doktur Yener İnce, Roudrigues\'in sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. İnce, Roudrigues\'in sakat olarak oyuna devam etmesi durumunda 6 hafta sahalardan uzak kalabileceğini ve yıldız oyuncunun riske girmeyerek erken kenara gelmesinin doğru karar olduğunu söyledi.

MAÇ SONUNDA TUDOR\'A ANLATTI

Roudrigues\'in, 30. dakikadaki değişiklik sonrası yaptığı sinirli hareketler, sosyal medyada Igor Tudor\'a tepki olarak algılansa da gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Maç sonunda Tudor ile konuşan Garry, sakatlığının durumunu hocasına anlattı ve Tudor da oyuncusunu teselli etti. Ayrıca soyunma odasında takım arkadaşlarının da başarılı oyuncuya destek olduğu öğrenildi.

SELÇUK İNAN\'A YARADI!

Garry Roudrigues\'in yerine oyuna giren Selçuk İnan, oynadığı güzel oyunla resmen taraftarlarla barıştı. Son zamanlarda forma şansı bulmakta zorlanan ve taraftarların tepkisini çeken kaptan Selçuk İnan, Gomis\'in ilk golünde attığı harika pas ile golün hazırlayıcısı oldu.

Galatasaray adına maçın kahramanlarından olan Selçuk İnan, gösterdiği bu performansla takımdaki forma savaşının içinde olacağını ilan etti.