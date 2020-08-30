Özel okullarda KDV indirildi

Özel okullarda KDV indirildiğine ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e çekildi. İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında arasında verilen eğitim için geçerli olacak. Karar özel üniversiteler için de geçerli olacak.

Kararda, “Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu kararın birinci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır” denildi.

TIKLAYIN | Bakanlık özel okul temsilcileriyle görüştü; ücretlerden KDV oranı üzerinden indirim yapılması gündemde