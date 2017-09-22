 (ÖZEL) - KULE:  PATLADI GİBİ GÖZÜKÜYOR ŞU ANDA ...

- Düşen jetin pilotu ile kule görevlisi arasındaki konuşma...

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda dün akşam meydana gelen uçak kazasının detayları ses kayıtlarına yansıdı. Uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'ne acil iniş yapmak istediğini onaylıyor.

Kaza öncesi pilot acil iniş istediğini kuleye bildirmesi kayıtlarda şöyle geçti:

- Kule; Tango, Charlie, Kilo, Oscar, November (kontrolör TC-KON tescilli uçağa sesleniyor )

- Pilot; Devam edin

- Kule; Efendim Emergency (acil ) deklare ettiğinize mutabık mıyız ?

- Pilot; Mutabıkız, mutabıkız

- Kule; (Rüzgar bilgisi verilerek ) 3-5 sağ pisti için iniş serbest

Kaza sonrası ise kalkış ve iniş bekleyen pilotlara seslenen kule görevlileri kırım olduğunu bildirirken, kazaya ilişkin kule görevlisi bir hava yolu şirketinin pilotuna şöyle bilgi verdi;

- Kule; Küçük uçak bizden kalkmıştı. Teker arızası oluştu. \'Emergency\' deklare etti. Son 3 milde emergency deklare ettiği için pistten çıktı. Patladı gibi gözüküyor şu anda ...

- Pilot; Anladım, kırım yani

- Kule; Kırım efendim

Görüntü Dökümü:

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-SES KAYDI üzerine Kaza yapan uçaktan görüntüler ve detaylar

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