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Deutsche Welle

Özdemir, buzlu su ve kenevir

Cem Özdemir ALS’ye dikkat çekmek isterken kenevir tartışmalarına neden oldu. Almanya‘da kullanması yasak, ancak bazı şartlar altında ekilmesi serbest olan Hint keneviri en çok kullanılan uyuşturucu.

28 Ağustos 2014 18:38


Almanya'da günlerdir tartışmalara neden olan Cem Özdemir ve kenevir videosuna en sonunda açıklık getirildi. Videoda Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir Berlin'de bir balkonda durarak, ALS hastalığına dikkat çekmek için bir kova dolusu buzlu suyu başından aşağı dökmeye hazırlanıyor. Özdemir'in hemen yanında ise yeşil bir bitki dikkat çekiyor. Özdemir buzlu suyu başından aşağı dökerken, sanal alemde de buzlu sudan nasibini alan bitkinin kenevir olduğuna dair tartışmalar günlerdir yapılıyordu.

'Evet, kenevir'

Tartışmalar üzerine Özdemir Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) adlı Alman basın kuruluşuna verdiği bir röportajda, videoda görülen bitkinin kenevir olduğunu doğruladı. „Yeşiller Partisi özgürlüğün dostudur. Özgür bir toplumda vatandaşlar Hint keneveri tüketip tüketmeme ve bununla ilişkili riskleri alıp almama konusunda kendi iradeleriyle karar verebilmelidir“ şeklinde konuşan Özdemir, bunun 18 yaş altındakiler için geçerli olmadığını da sözlerine ekledi.

Hint keneviri tüketimi Almanya'da yasak olsa da, çiftçilerin kenevir bitkisi yetiştirmesi yasak değil. Tabii belli şartlar altında. Hint keneviri tüketiminin yasallaştırılması için girişimlerde bulunan Alman Kenevir Birliği'nden Florian Rister‚ Cem Özdemir'in videosunda görülen kenevir bitkisinin yasa dışı olduğunu belirtiyor.

Her ne kadar Almanya'da kullanımı yasak olsa da, kenevir 2014 Uyuşturucu ve Bağımlılık Raporu'na göre, Almanya'da en yaygın olarak kullanılan uyuşturucu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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