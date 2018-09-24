Ozan Tufan U21 maçında

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, U-21 takımının Beşiktaş ile oynadığı maçta kaptan olarak sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktör Phillip Cocu tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, sarılacivertlilerin U-21 takımının Beşiktaş ile karşılaştığı maçta kaptan olarak sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler ezeli rakibini 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 29. dakikada Burak Albayrak kaydetti. Ozan Tufan karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Alper Uğuz'a bıraktı. Geçtiğimiz sezon da dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, kariyerinde 39 kez A Milli Takım forması giydi.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin kadrosunda Berke Özer, Serhat Kot, Uygar Mert Zeybek ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler de yer aldı.