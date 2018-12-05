Ozan Kabak'ın talipleri artıyor

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'la ilgilenen Avrupa devlerinin sayısı artıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon yaşadığı sakatlıkların ardından şans bulan ve ortaya koyduğu başarılı futbolla teknik direktör Fatih Terim'in güvenini kazanan Kabak, henüz 18 yaşında olmasına rağmen bu sezon 10 lig maçında forma giydi ve bunların 9'unda ilk 11'de oynadı. Bu istikrarlı görüntüsü, genç futbolcunun adının Atletico Madrid ve Inter gibi takımlarla anılmasını sağladı.

Fanatik'in haberine göre bu takımlara bir yenisi daha eklenmiş durumda: Roma.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran Roma, Türkiye'den bir genç futbolcu transferi daha gerçekleştirebilir. Galatasaray'ın böyle bir durumda Kabak için ne kadar bonservis isteyeceği bilinmiyor.

Terim, sezon başında Kabak için "Yıllardır Galatasaray'da oynuyor gibi" ifadelerini kullanmıştı.