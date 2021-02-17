Ozan Kabak maçın adamı seçildi

Liverpool'un deplasmanda RB Leipzig'i 2-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Milli oyuncu Ozan Kabak, İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı ankette maçın adamı seçildi

Liverpool'un deplasmanda RB Leipzig'i 2-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Milli oyuncu Ozan Kabak, Premier Lig ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı ankette maçın adamı seçildi

Ozan Kabak, oyların %56,3'ünü aldı ve maçın adamı seçildi. Liverpool mücadeleyi 2-0 kazanırken golleri Salah ve Mane attı. Ozan Kabak, 9 kez ikili mücadele girip 7 kez kazanırken %84 pas başarısı ile oynadı