Ozan Kabak'a üçlü kıskaç

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'a Bayern Münih ve Milan'ın ardından Rus ekibi Zenit de talip oldu.



Ozan'ın sözleşmesinde 2021'den itibaren yaklaşık 45 milyon Euroluk bir çıkış opsiyonunun bulunduğu ve Schalke'nin bu yaz belirtilen rakama yakın bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmayı planladığı belirtilmişti.

Galatasaray altyapısından yetişen ve yaz aylarında Schalke'ye transfer olan milli oyuncumuz Ozan Kabak'a yeni bir talip çıktı.



Rus basınında yer alan haberlere göre Zenit, 20 yaşındaki oyuncunun transferi için Schalke ile temasa geçti ve düşüncelerini sordu. İki kulübün ilk temasları yaptıktan sonra transfer için sezon sonunu bekleme kararı aldıkları belirtildi.

Milli futbolcu için Alman devi Bayern Münih ve AC Milan'ın devrede olduğu ileri sürülmüşt