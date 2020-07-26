Ozan Kabak'a Liverpool kancası

İngiltere Premier Ligi'nde 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool'un Ozan Kabak'ı istediği iddia edildi. Alman basınında, İngiliz ekibinin 35 milyon Euro'ya transferi bitirebileceği yazıldı.

Alman Bild gazetesi, İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool'un Ozan Kabak'la ilgilendiğini yazdı.

Habere göre; Dejan Lovren ile yolları ayıracak Kırmızılar, 20 yaşındaki oyuncuyu listesine aldı. Gelecek yaz 45 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli yürürlüğe girecek Ozan Kabak, 35 milyon Euro'ya transfer edilebilecek.

Paraya ihtiyacı olan Schalke 04 ise, bu sezon 28 maça çıkan Ozan Kabak'ı Liverpool'a satmaya sıcak bakıyor.