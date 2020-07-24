Ozan Güven villasını terk etti

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan ve magazin basınından saklanan Ozan Güven, görüntü vermemek ve gelen tepkilerden uzak durabilmek adına Levent'te bulunan villasını terk etti.

Şiddet olayların hemen ardından apar topar evi terk eden Ozan Güven'den bir süredir haber alınamıyor ve bu dönemi gözlerden uzak yaşamak istediği düşünülüyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre; görüntülenen fotoğraflarda evinin panjurlarının kapalı olduğu , toz içinde kalan arabasının uzun süredir kullanılmadığı ve motorsikletinin ise brandasının kapalı olduğu gözlendi.



Komşularından edinilen bilgiye göre olayların ardından Ozan Güven dahil yardımcılarının bile eve gelmedikleri öğrenildi Hatta bir süredir görevlilerin elektrik, doğalgaz, su gibi saatlerin okuyamadıkları söylentiler arasında.