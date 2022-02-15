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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un davasında tanık dinlendi: Ozan Bey'in sol şakağı kızarıktı; ayağının altında cam kesikleri vardı

"Kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim; kabul etmedi"

15 Şubat 2022 16:50

Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, "basit yaralama" ile diğer suçlardan "sanık-müşteki" olarak karşılıklı yargılandıkları davada, Güven'in şoförü Hasan Doğan tanık olarak dinlendi. Doğan, "Deniz Hanım'dan araçta beklemesini rica ettim. Ozan Bey'in sol şakağı kızarıktı. Ayağının altında cam kesikleri vardı. Kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kabul etmedi" iddiasında bulundu.

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