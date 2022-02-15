Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un davasında tanık dinlendi: Ozan Bey'in sol şakağı kızarıktı; ayağının altında cam kesikleri vardı

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği, Bulutsuz'un ise "basit yaralama" iddiasıyla yargılandığı davada yeni tanık dinlendi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki-sanık Deniz Bulutsuz, avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya gelmeyen diğer sanık-müşteki Ozan Güven'i de avukatı temsil etti.

Duruşmada tanık olarak ifadesine başvurulan Hasan Doğan, 17 yıldır Ozan güven ile çalıştığını belirterek, olay gecesi saat 03.00 sıralarında, mahalleden birisinin kendisini arayarak Ozan Güven'in çağırdığını söylediğini anlattı.

"4-5 defa 'Ben bir şey yapmadım' diye tekrar etti"

Güven ile konuştuktan sonra Deniz Bulutsuz'u araçla sokaktan aldığını belirten Doğan, "4-5 defa 'Ben bir şey yapmadım' diye tekrar etti. Caddeye çıkmıştım. 'Ozan yaralı. Ramazan ya da Kamil'i ara.' dedi. Geri döndüm. Alt sokağa aracı bıraktım. Deniz Hanım'dan araçta beklemesini rica ettim. Ozan Bey'in sol şakağı kızarıktı. Ayağının altında cam kesikleri vardı. Ellerinde ve kollarında çizikler vardı. Kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

"Bir ses olsa duyulurdu"

Doğan, daha sonra arkadaşının evine bıraktığı Bulutsuz'un kendisini arayarak Ozan Güven'in durumunu sorduğunu dile getirerek, "Evinde olduğunu söyledim. Telefonu kapattık. Evde o zaman Ozan Bey'in 16 yaşındaki oğlu vardı. Müştemilat şeklinde bir yer vardı. Orada kalıyordu. Ozan Bey'in kaldığı evle aralarında yaklaşık 10 metre var. Bir ses olsa duyulurdu" diye konuştu.

Tanık Doğan, Deniz Bulutsuz'un, "Beni sokağın ortasında bulduğunuzda ne haldeydim? Ayağımda ayakkabı var mıydı?" sorusuna"Çenesinde bir bant vardı. Kanlıydı. Ozan Bey'in yapıştırdığını söyledi. O saatte ayağını görmedim. Aracın arka koltuğuna oturdu" yanıtını verdi.

Hakim, müşteki-sanık Deniz Bulutsuz'un, tedavi gördüğü hastaneden tüm evraklarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Ozan Güven aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Güven'in, "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Deniz Bulutsuz aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede ise Bulutsuz'un, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki iddianameyi birleştirerek, iki tarafın da müşteki-sanık olarak yargılanmasına karar vermişti. (AA)