Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un darp davasında tanıklar dinlendi

Oyuncu Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasındaki karşılıklı şiddet davasının görülmesine devam edildi.

Deniz Bulutsuz’a karşı ‘hakaret’, ‘cebir’, ‘hile ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından 13.5 yıla kadar hapis cezası isten Ozan Güven duruşmaya katılmazken, Deniz Bulutsuz avukatları ile hazır bulundu.

"Denizin sweatshirt’ünün yakası açıktı ve boyun bölgesi kan içindeydi"

Duruşmada ilk olarak Deniz Bulutsuz’un iş ortağı Erdem Oraylı dinlendi. İkilinin ilişkisine başından beri şahit olduğunu belirten Oraylı, “O gün kutlama yemeğine gittik. Yemek dönüşü beni eve bıraktılar. Yattım uyudum. Saat 03.00- 04.00 arası Deniz beni aradı. Sesi titriyordu. ‘Ozanla tartıştık’ dedi. Yanıma gelmek istedi” diye konuştu.

20 dakika sonra Ozan Güven’in şoförü Hasan, Deniz Bulutsuz’u yalınayak vaziyette yanına getirdiğini belirten Oraylı, “Denizin sweatshirt’ünün yakası açıktı ve boyun bölgesi kan içindeydi. Gözü şiş ve kan oturmuştu. Çenesi yarıktı. ‘Hasan ne oldu?’ diye sordum, bir şey demedi. Deniz, ‘Ozan beni öldürecek’ diye titreyip ağlıyordu. ‘Hastaneye gidelim’ dedim. Bir şok durumu vardı. Sabaha kadar konunun üzerinden geçip şoku atlatmaya çalıştık” dedi.

"Denizin dizinde morlukları o gece gördüm"

Ozan Güven'in arkadaşı Ramazan Çelik ise o gece ikilinin evine geldiğini belirterek, “6 ay önce sevgili değildiler. Ben de ‘Arkadaştınız nasıl sevgili oldunuz’ diye sordum. Deniz ‘O zaman ilişkim vardı’ dedi. Deniz eski erkek arkadaşını güzel bir şekilde bahsederken övgü dolu sözlerin ardından Ozan, ‘Ramazan’a nasıl seviştiğinizi anlatın’ dedi. Denizin dizinde morlukları o gece bendeyken gördüm. Bir tatsızlık olmadı, bir saat oturup gittiler” dedi.

“Hiçbir gürültü patırtı duymadım”

Deniz Bulutsuz’un avukatı Hakan Şimşek, tanık Ramazan Çelik’e Bulutsuz’un dizlerindeki morlukların bulunduğu fotoğrafları göstererek “Bu morluklar ciddi yaralanmalardır. Neden sormadınız?” dedi. Çelik de sorma ihtiyacı duymadığını belirtirken diğer tanık Erdem Oraylı dizlerde morluk olmadığını söyledi.

Ozan Güven’in evinin güvenlik görevlisi Murat Canbulat ise “Hiçbir gürültü patırtı duymadım” dedi.

"Duymaması mümkün değil"

Deniz Bulutsuz ise “Defalarca evin içinde kapı ve cam arasında koşturarak ‘Beni öldürmeye çalışıyor’ diye bağırdım. Pencere kapalı da olsa bu bağırışlarımı evin dışındaki bir insanın duymaması mümkün değildir. Değil kulübeden sokaktan bile sesimin duyulması gerekirdi” diye konuştu.

Mahkeme Bulutsuz’un yüzünde kalıcı iz olup olmadığının araştırılması için duruşmayı erteledi.