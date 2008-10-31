Öz anne ve babaya tazminat davası!

Evlatlık olduğunu 18 yaşında öğrenen genç kız zor günlerine karşılık öz anne ve babasından 80 bin YTL tazminat, 800 YTL nafaka talep etti.



İstanbul'da 'Şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanan öz anne-babası tarafından 11 aylıkken Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen Damla Demirçelik, başkalarının bakımına muhtaç kaldığını iddia edip, öz babası Levent Burul ile annesi Mine Kılıç hakkında 800 YTL nafaka davası açtı.



Avukat Cuma Hamiş aracılığıyla açılan nafaka davası için verilen dilekçede, Demirçelik'in 11 aylıkken bırakıldığı Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan, çocukları olmayan Feride-Mehmet Demirçelik çifti tarafından 3 yaşındayken evlatlık edinildiği anlatıldı.

Babasının ölümüyle annesiyle ortada kalan Damla'nın bir yandan okuyup bir yandan çalışarak ailesinin geçimini sağladığı belirtilen dilekçede, "18 yaşındaki Damla, henüz 10 ay önce evlatlık olduğunu öğrenmiştir. Damla, isimlerini bile bilmeyen öz anne ve babasını bulmak için yola çıkmıştır. Öz anne Mine Kılıç ile baba Levent Burul, kızları Damla'ya yabancı gibi davranmışlardır. Psikolojisi bozulan Damla'nın maddi durumu kötüdür. Parasızlık yüzünden çok sevdiği okulunu bile bırakmak zorunda kalmıştır. Öz annesi ile babasının maddi durumunun iyi olduğunu öğrenen Damla, sadece okumak için kendilerinden para istemektedir" denildi.



Üvey anne felç geçirdi



Feride Demirçelik'in, evlatlık aldığı kızının üzüntüsüne dayanamayarak felç geçirdiği ifade edildi. Genç kızın, bunun üzerine avukatı aracılığıyla 'duygularının' bedeli olarak öz anne ve babasına açtığı toplam 80 bin YTL'lik manevi tazminat davasının ise halen devam ettiği belirtildi. (Sabah)

