Oyuncu Sümer Tilmaç kaza geçirdi

T24 - Antalya'da, kalp krizi geçiren kişiyi taşıyan ambulans, önünde seyreden otomobile, otomobil de oyuncu Sümer Tilmaç'ın kullandığı pikaba çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kalp krizi geçiren kişi, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kalp krizi geçiren bir hastayı hastaneye götürmek üzere yola çıkan 112 Acil Servis'e ait ambulans, Meydan Altgeçidi'nde, önünde seyreden Nail Nasil Salmanov'nun kullandığı 07 ELT 99 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu otomobil de, önünde seyreden, oyuncu Sümer Tilmaç'ın kullandığı 34 EJY 42 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada, araçlarda hasar oluştu.



Ambulanstaki hasta, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İsmi henüz öğrenilemeyen hastanın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi. Kazanın ardından Meydan Altgeçidi'nin tek şeridinde uzun araç kuyruğu oluştu.



