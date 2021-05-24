Oyuncu Sacha Baron Cohen'den Twitter'a tepki: Sokaktaki antisemitizm, sosyal medyayla körükleniyor

Oyuncu Sacha Baron Cohen, Twitter'a Yahudi karşıtlığını körükleyen mesajların yayılmasına izin verdiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Cohen, "Sokaktaki antisemitizm, sosyal medyadakiyle körükleniyor" dedi.

The Hill'de yer alan habere göre, oyuncu Sacha Baron Cohen, Twitter CEO'su Jack Dorsey'i alıntıladığı bir tweette "Sokaktaki antisemitizm, sosyal medyadakiyle körükleniyor. Neden "Hitler haklıydı" etiketine izin veriyorsunuz? Holokost'u kutlayanlar bir tane daha gerçekleştirmek istiyor" yazdı.

Cohen, İftira ve İnkârla Mücadele Birliği'nin hazırladığı bir raporun ön bulgularını paylaştı. Rapora göre, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri arasında "Hitler haklıydı" ifadelerinin yer aldığı 17 bin tweet atıldı.

İftira ve İnkârla Mücadele Birliği CEO'su Jonathan Greenblatt raporla ilgili yaptığı açıklamada "İsrail ve Hamas arasında çatışmalar artarken burada, Yahudi karşıtı nefrette tehlikeli bir artış görüyoruz. Taciz, şiddet, vandalizmin yanı sıra internet saldırılarını da takip ediyoruz. Bu dünyanın her yerinde yaşanıyor" dedi.