Oyuncu ile sunucunun darp davası

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)

SUNUCU Eda Küçük\'ün kendisini darp edip hakaret ettiğini öne sürdüğü oyuncu olan eski sevgilisi Tolga Pancaroğlu ve Pancaroğlu\'nun arkadaşları Adem İlker Durguner ile Deniz Evin\'in yargılanmalarına başlandı. Darp iddiasını kabul etmeyen Tolga Pancaroğlu, \"Kendisi merdivenlerden düştü. Ambulansı arayıp hastaneye ben götürdüm. Hastane görevlisine kimseden şikayetçi olmadığını söyledi\" dedi. Müşteki Eda Küçük ise \"Beni darp etti. Beni duvara fırlattı. Vücudumun çeşitli yerlerini tekmeledi, belimde kayma oldu. Rapor alıp şikayetçi olmaya karar verdim\' dedi.

İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, “Tehdit\', “Hakaret\' ve “Kasten yaralama\' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Tolga Pancaroğlu ile “Tehdit\' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Adem İlker Durguner ve Deniz Evin ile avukatları, Müşteki Eda Küçük ve avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına duruşmaya gelen avukatlar da katılma talebinde bulundu.

MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ SAVUNMASI

Sorgusu yapılan Tolga Pancaroğlu, Eda Küçük ile 1 yıl birliktelik yaşadığını, sonradan anlaşarak ayrıldıklarını, ayrıldıktan sonra çeşitli tartışmalar yaşamaya başladıklarını söyledi. Darp iddiasını kabul etmeyen Pancaroğlu, “Kendisi merdivenlerden düştü. Ambulansı aradım, hastaneye götürdüm, yanında ben kaldım. Hastane görevlisine kimseden şikayetçi olmadığını söyledi\" dedi. Ayrıldıktan sonra gizli numaralardan aranarak tehdit edilmeye başladığını söyleyen Pancaroğlu, “Müştekinin yönlendirmesi ile tehditler aldım. Sosyal ve psikolojik zarar gördüm. Kariyerimi bitirmeye çalıştılar\" dedi.

Sorgusu yapılan sanık Deniz Evin de Eda Küçük\'e mesaj attığını kabul ederek, “Tehdit etmedim. İkisinin arasındaki sorunları çözmeye yönelik hareket ettim. Uzlaşarak sorunları çözmeleri gerektiğini söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi. Müştekiyi tehdit etmediğini savunan sanık Adem İlker Durguner de, müştekiye iyi niyetli olarak tavsiyede bulunduğunu söyledi.

DARP EDİP DUVARA FIRLATTI İDDİASI

Müşteki Eda Küçük ise, sanık Tolga Pancaroğlu\'nun 8 Şubat 2017 tarihinde yaşanan tartışma sırasında kendisini merdivenden iterek darp ettiğini iddia etti. Bunun bir kaza olarak gördüğü için sanıkla ilişkisini sürdürdüğünü söyleyen Eda Küçük, 2017 yılının Mart ayında sanığın kendisini evde telefonu ve çantasına el koyarak saatlerce dövdüğünü ileri sürdü. Arkadaşını aradığını, arkadaşının da polisi aradığını söyleyen Eda Küçük, “Polis geldi. Durumumu gördüler. Tolga\'dan korktuğum için şikayetçi olmadım. Bunun üzerine gittiler. 26 Nisan tarihinde beni aradı, görüştük. Elinde şişe vardı, şişeyi kırıp beni zorla taksiye bindirdi, evine gittik. İlişkiye devam etmek istemediğimi söyledim, bunu kabul etmeyip beni darp etti. Beni duvara fırlattı. Vücudumun çeşitli yerlerini tekmeledi, belimde kayma oldu. Darp raporunu ise 29 Nisan\'da aldım ve şikayetçi olmaya karar verdim. Kariyerinin bittiğini söylüyor, hayatım bitti\" dedi. Eda Küçük diğer sanıkların da kendisini tehdit ettiğini savunarak onlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.

DURUŞMADAN SONRA BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Kadın Meclisi, duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Dilber Sünnetçioğlu, \"Biz kadınlar olarak öldürülmek istemiyoruz, artık yaşamak istiyoruz. Hayatımız hakkında karar verebilmek istiyoruz. Bunun için birlik olduk, hep beraber mücadele edeceğiz. Sokakları, meydanları, adliyeleri terk etmeyeceğiz. Bizi kimse evlere kapatamayacak. Hakkımızı arayacağız, davalarda kadın kardeşlerimizin yanında olacağız. Bugün Eda Pera Küçük arkadaşımızın davası var. Eda\'nın yanındayız. Dava süresince adliye koridorunda olacağız\" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Eda Küçük ile şüphelilerden Mustafa Tolga Pancaroğlu\'nun arkadaş oldukları, ayrıldıktan sonra defalarca tartıştıkları, 19 Ekim 2017 tarihinde şüpheli Tolca Pancaroğlu\'nun müşteki Eda Küçük\'ü basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde darp ettiği belirtiliyor. Tolga Pancaroğlu\'nun 2017 yılı içinde müştekiye yolladığı SMS\'lerde hakaret ve tehdit ettiği savunulan iddianamede, şüpheliler İlker Durgunar\'in ve Deniz Evin\'in de müştekiyi tehdit ettiği iddia ediliyor. İddianamede Tolga Pancaroğlu\'nun, \"Tehdit\", \"Basit yaralama\" ve \"Sesli ve görüntülü ileti ile hakaret\" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla, diğer iki şüpheli için de \"Tehdit\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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