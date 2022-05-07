Oyuncu Erdem Baş ABD'ye yerleşti

"Ayrılsak da Beraberiz" isimli dizide canlandırdığı "Mc Erdem" karakteriyle tanınan Erdem Baş ülkeyi terk etti. Erdem Baş, artık ABD'de yaşayacağını söyledi.

Snoop Magazin'in haberine göre oyuncu Erdem Baş, Türkiye'yi terk ettiğini ve bundan sonra ABD'de yaşayacağını ifade etti. Havalimanında çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Erdem Baş, "Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı" dedi.

Erdem Baş, eşi ve çocuğunu daha sonra yanına aldıracağını açıkladı.

6 yıl önce Selvet Su Deniz ile evlenen Erdem Baş, kızı Vera'yı geçtiğimiz ay kucağına alarak 44 yaşında baba olma sevincini yaşamıştı.