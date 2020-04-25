Oyak Renault üretime geri dönüyor

Oyak Renault, Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara verdiği Bursa'daki fabrikasının kapılarını yeniden açıyor. Şirketten yapılan açıklamada 27 Nisan Pazartesi'den itibaren yeniden üretime geçileceği duyuruldu. Fabrikada sosyal mesafenin korunacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta T.C. Sağlık Bakanlığı olmak üzere ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından paylaşılan bilgiler ve yönergeler doğrultusunda, çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm korunma tedbirleri, geçici duruş süresinde alınmıştır.

Bu doğrultuda, üretim faaliyetlerimize 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlama kararı aldık.

Üretimimize verdiğimiz geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alınmıştır. Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlanmıştır. Hijyen kuralları ve koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir.

Ayrıca, uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici tedbirler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve birim yöneticilerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlayacağımız ilk gün, tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp işbaşı yapabilecektir."