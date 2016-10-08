Oya Başar'dan "mezarına bile gitmem" açıklaması

Ünlü oyuncu Oya Başar'ın geçtiğimiz yıl karaciğer kanserinden hayatını kaybeden eski eşi Levent Kırca için "Mezarına bile gitmem" dediği yönünde haberler yapılmıştı.

Hürriyet'in haberine göre Oya Başar, sözlerinin tamamen çarpıtıldığını belirterek "Bana sadece, anmaya katılıp katılmayacağım soruldu. Bende "hayır" dedim. Bu sözden "Mezarına bile gitmeyecem" nasıl çıktı anlamadım. Tamamen çarpıtma yapılmış. Levent Kırca benim çocuklarımın babası, mezarına neden gitmeyeyim. Sadece o anmada özel nedenlerden dolayı bulunmayacağım" dedi.