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Oya Başar: Biz onu çok sevdik

Levent Kırca ile Oya Başar 19 yıl evli kalmış, 2 kere evlenip, boşanmışlardı

12 Ekim 2015 13:46

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Levent Kırca’nın ardından sanatçının eski eşi oyuncu Oya Başar “Onun için hep dua edeceğiz. Biz onu çok sevdik” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Kırca ile 15 yıl evli kalan Oya Başar, Levent Kırca'nın vefatının ardından konuştu. Başar, acı haber sonrası bağlandığı televizyon yayınında,  “Çok önemli bir şey benim için, hayatımın 35 yılı. Çok değer verdiğim bir insan bugün bizden ayrıldı. Ama çocuklarımız ve biz buradayız. Onun için hep dua edeceğiz."

"Onun huzur içinde yatmasını istiyoruz. Biz onu çok sevdik. Bizim için çok değerliydi. Allah huzur içinde yatırsın diyorum. Levent Kırca'nın anlatılmasına gerek yok. Levent Kırca yaptıklarıyla vardı zaten. Hayatta duruşuyla. Benim onu anlatmama gerek yok. O çok değerli bir insandı" dedi. Daha fazla konuşamayan Başar, gözyaşlarıyla telefonu kapattı.

Oyuncu Levent Kırca bir süredir Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karaciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Kırca,  67 yaşında hayatını kaybetti.

Levent Kırca ile Oya Başar 1985 yılında evlenerek, 15 yıl evli kalmış. 2000 yılında boşandıktan sonra 2001 yılında ikinci kez evlenmişlerdi. Ancak ünlü çift 2005 yılında tekrar boşanmıştı. 

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