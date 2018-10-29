Ousmane Dembele yolcu

Barcelona yönetimi, forma şansı bulmakta zorlanan Fransız yıldız Ousmane Dembele'yi gözden çıkarmaya hazırlanıyor.

Katalan Radyosu'nun haberine göre, Fransız yıldıza ocak ayında başka bir takıma gönderilebileceği iletildi.

2017 yazında Borussia Dortmund'dan 115 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Dembele, geldiğinden bu yana forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Bu sezon 15 maçta sahaya çıkıp 9'una ilk 11'de başlayan Dembele, 5 gol 1 asistlik performans gösterdi. 21 yaşındaki Fransız yıldızın bonservisiyle mi yoksa kiralık olarak mı gönderileceği henüz bilinmiyor.