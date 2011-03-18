'Otostopçu güzellere dikkat!'

T24

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen otostopçu kadın mağduru olan sürücülerin sayısındaki artış nedeniyle, otostop çeken kadınların fotoğraflarına da yer verdiği uyarı broşürünü Mersin Limanı, Serbest Bölge, Nakliyeciler Sitesi, Hal ve Organize Sanayi Bölgesi çıkışında tüm sürücülere dağıtmaya başladı.Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil polislerin de katılımıyla özellikle kamyon sürücülerine yönelik gerçekleştirilen çalışmada, araç sürücülerine broşür verilmesinin yanı sıra sözlü olarak da uyarılarda bulunuldu. Nakliye firmalarına ait büroların camlarına da broşürler asıldı.Kadınların renkli fotoğraflarının yanı sıra büyük puntolarda ve renkli yazılarla hazırlanan ''Aşk vaadi dolandırıcılarına dikkat'' başlığı altındaki broşürde, sürücülere, ''ana cadde ve otoban üzerinde bekleyen, otostop çeken, güzel görünümlü bayanları lütfen aracınıza almayın'' uyarısında bulunuluyor.Kadınların aşk vaadi ile bindikleri araçtan, sürücüyü dolandırıp ilk fırsatta indikleri belirtilen uyarı broşüründe, şu ifadelere yer alıyor:''Aracınıza almak istediğiniz bayan ve nereden geldiğini bile göremediğiniz ikinci ve üçüncü bayanlar aracınıza binerek sizi konuşturup oyalamakta ve üzerinizdeki para ve değerli eşyalarınızı alarak ilk fırsatta aracınızdan inerek uzaklaşmaktadırlar. Bu şekilde mağduriyet yaşamamanız için tanımadığınız şahısları aracınıza almayınız. Şüphelendiğiniz durumlarda sizin hizmetinizde olan 155 Polis İmdat telefonunu arayınız.''Yetkililer, birçoğunun utanarak başvuruda bulunmamasına rağmen yılda yaklaşık 150 kişinin ''otostopçu kadın mağduru'' olarak kayıtlara geçtiğini, ancak her 20 mağdurdan sadece birinin şikayetçi olduğunu tahmin ettiklerini kaydettiler.