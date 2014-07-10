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Ekonomi
Deutsche Welle

Otomotive teşvik onayı

Avrupa Birliği Komisyonu, VW ve BMW'nin iki yeni fabrikasına 60 milyon euro civarında teşvik verilmesine onay verdi.

10 Temmuz 2014 14:22


Volkswagen Grubu'na bağlı Porsche'nin Leipzig'deki yeni tesislerinin maliyeti 522 milyon euroyu aşıyor. Fabrika, 900 istihdam yerinin korunmasını sağlamakla kalmayacak, bunun yanı sıra ek bin kişiye iş sağlayacak. Porsche'nin crossover modeli Macan'ın üretileceği fabrikaya Alman devleti 17 milyon euro teşvik sunacak.

BMW, ilk elektrikli lüks modeli "i3" ve hibrit sınıfı "i8"in üretileceği fabrika için 45 milyon euroluk teşvik başvurusunda bulunmuştu. Brüksel bu miktarı 17 milyon euroya indirdi. BMW'nin yeni tesisi 800 kişiyi istihdam edecek.

Macaristan beklemede

Volkswagen Grubu'nun Macaristan tesislerinin genişletilmesi için talep edilen 133 milyon euroluk teşvike ilişkin inceleme ise devam ediyor. Audi'nin yeni fabrikası için yapılacak yatırımın toplamı 1,2 milyar euroyu buluyor.

AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Joaquin Almunia, "Teşvike ilişkin kararlarımızı alırken ekonomiye yapılan bu müdahalenin avantaj ve dezavantajlarını kıyaslıyoruz. Vergi gelirlerinin o bölgeye gerçekten değer katmasını esas alıyoruz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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