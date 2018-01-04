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Dünya

Otomobilinden dışarı çöp atana 3 ay hapis cezası

Özge Düzgün, İstanbul, 4 Ocak, (DHA)- Zambia’da yeni yılda emniyet teşkilatından yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliği ile mücadele destek vermek için, otomobilinden dışarıya çöp attığı tespit edilen sürücüler gözaltına alınabilecek

04 Ocak 2018 19:14

Özge Düzgün, İstanbul, 4 Ocak, (DHA)- Zambia’da yeni yılda emniyet teşkilatından yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliği ile mücadele destek vermek için, otomobilinden dışarıya çöp attığı tespit edilen sürücüler gözaltına alınabilecek. Suçu tespit edilen sürücüler ise 3 ay hapis cezasına çarptırılabilecek.

Zambia Karayolu Taşımacılığı ve Güvenliği Ajansı (RTSA), ülkedeki çevre kirliliğinden kaynaklı kolera salgının önlenebilmesi için sürücülerin otomobillerinden dışarı çöp atma alışkanlıklarını terk etmesi bir dizi önlem aldıklarını açıkladı. Ajans, yaptığı açıklamada, \"Herhangi birisinin bir aracın içinden yola çöp atması Yol Trafik Yasasına aykırı\" denildi. Çöp attığı tespit edilen sürücülerin, 300 Zambia kwachası para cezasına (yaklaşık 30 ABD doları) ve/veya üç ay hapis cezasına çarptırılması kararlaştırıldı. Ülkede çevre kirliliği ile mücadele için 2002’de yürürlüğe giren ve sürücülerin otomobillerinden dışarı çöp atmasını yasaklayan kanun uygulanmadı. Ajans, o zamandan beri, halkın yasayı ihlal eden sürücüleri gördüklerinde kurumun ücretsiz hattına bildirmelerinin dışında bir tedbir almamıştı.

Ayrıca, başkent Lusaka’da çevre kirliliği ve salgın hastalıkların yayılmasıyla sosyal medyada \"İfşa et ve utandır” kampanyası başlatarak, aracından dışarı çöp atan sürücülerin fotoğrafını çekip paylaşıyor.

 

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