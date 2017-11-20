T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilinde öldürüldü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 27 yaşındaki Mustafa Biçer, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilinde av tüfeği ile vurularak öldürüldü

20 Kasım 2017 04:41

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde 27 yaşındaki Mustafa Biçer, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilinde av tüfeği ile vurularak öldürüldü. 
Olay, gece yarısı Namık Kemal Mahallesi sulama kanalı kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, gece silah sesini duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, 01 VAM 99 plakalı otomobilde vurulmuş bir kişiyi fark edince durumu polise ve 112 Acil\'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin Mustafa Biçer olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemede, av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Biçer\'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. 
Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CeyhunDHAADANA CeyhanMustafa BiçerNamık Kemal MahallesiVAMAcilOlayPolisinBiçerAdana Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24