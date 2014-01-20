Otomobile hile karıştı



Alman Otomobil Kurumu (ADAC) Genel Müdürü Karl Obermair, kurumun iletişim koordinatörü Michael Ramstetter'in 'En Beğenilen Araç' oylamasını uzun yıllardır manipüle ettiğinin anlaşıldığını söyledi. "Oylamaya katılım sonuçlarına yalnızca Ramstetter'in erişim hakkı vardı" diyen Obermair, olayı tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturma sözü verdi.

ADAC tarafından dün konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Michael Ramstetter'in konuyla ilgili sorumluluğu tek başına üstlendiği belirtildi. Açıklamada, Ramstetter'in kurumdaki tüm görevlerinden ayrıldığı vurgulandı.

Almanya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu

19 milyon üyeye sahip ADAC, Almanya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu konumunda. Avrupa genelindeki en büyük otomobil kulübü unvanına sahip ADAC, "Sarı Melek" adıyla bilinen kaza ve arıza hizmetiyle tanınıyor. Alman sürücüler 2012 yılında 4 milyondan fazla kez bu hizmetten yararlandılar.

ADAC, akaryakıt fiyatları ve otoyollarda hız sınırı gibi ulaştırmayı ilgilendiren siyasi tartışmalarda etkili sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor. Kurum, otomotiv şirketleriyle birçok konuda yakın çalışmalarıyla biliniyor.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin konuyla ilgili haberinde, 'En Beğenilen Araç' kategorisinde Sarı Melek Ödülü'ne bu yıl layık görülen VW Golf'ün açıklanandan 10 kez daha az oy aldığı belirtilmişti. 'En Beğenilen Araç', ADAC kurumunun yayın organı "Motorwelt" okurlarının oylarıyla belirleniyor. İstifa eden ADAC iletişim koordinatörü Michael Ramstetter, "Motorwelt" dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürütüyordu.

'ADAC testleri tartışmalı hale geldi'

Duisburg-Essen Üniversitesi otomotiv uzmanı Ferdinand Dudenhöffer skandalla birlikte ADAC tarafından hazırlanan diğer test ve skandalların da tartışmalı hale geldiğini söyledi. Dudenhöffer, "Sarı Melek Ödülü'ne karıştırılan hile, başka alanlara da yansımış olabilir" dedi.

Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt de ADAC yönetimini olaya tüm boyutlarıyla açıklık getirmeye çağırdı.