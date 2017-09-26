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Otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, polis tarafından kontrol edilen otomobilde 202 uyuşturucu hap ele geçirildi

26 Eylül 2017 18:00

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde, polis tarafından kontrol edilen otomobilde 202 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu öğrenilen otomobili, dün saat 14.30\'da, Torbalı Mahallesi 5013 Sokak üzerinde takibe aldı. Bir süre sonra durdurulup kontrol edilen otomobilde 202 uyuşturucu hap bulundu. Araç sürücüsü Hakan A., gözaltına alındı. Ayrıca Hakan A.\'nın Torbalı Mahallesi 5013 Sokak üzerinde bulunan evini de kontrol eden ekipler, 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Hakan A. emniyetteki ifadesinden sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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